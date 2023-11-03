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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛОРУССКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ИЗУЧАЛИ ОПЫТ НОВОВОРОНЕЖСКОЙ АЭС ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ РЕМОНТОВ
14:29 03.11.2023
Представители ГПО «Белэнерго», Белорусской АЭС, ОАО «Белэнергоремналадка» посетили Нововоронежскую АЭС (филиал концерна «Росэнергоатом», Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе концерна «Росэнергоатом», белорусская делегация изучила опыт российских атомщиков по эксплуатации и проведению ремонтов на инновационном энергоблоке № 6 НВ АЭС с ВВЭР-1200 поколения III+.
Визит был подготовлен специально ко времени проведения на энергоблоке планово-предупредительного ремонта, чтобы представители Беларуси увидели процесс, изучили принципы и подходы российских коллег к организации производства и ремонта.
Первый и второй энергоблоки Белорусской АЭС построены по аналогичному проекту, впервые успешно реализованному именно на нововоронежской площадке. За семилетний срок работы энергоблока № 6 НВ АЭС сотрудники атомной станции накопили уникальную базу знаний и практического опыта, которыми делятся с коллегами российских и зарубежных АЭС.
Представители Беларуси встретились со специалистами турбинного цеха, цеха централизованного ремонта, отдела подготовки проведения ремонтов, отдела управления ремонтом, производственно-технического отдела, посетили машинный зал энергоблока № 6 НВ АЭС.
«Информации получено много, командировка прошла плодотворно. Общение получилось конструктивным. Нас приняли гостеприимно и радушно, уделили много внимания и времени — несмотря на то, что у коллег очень плотный график из-за планово-предупредительного ремонта. Мы с коллегами обменялись контактами, будем поддерживать общение. На Нововоронежской АЭС сосредоточен бесценный опыт, многое здесь делалось впервые, поэтому нам важно было лично побывать здесь», - отметил заместитель начальника управления эксплуатации и ремонта АЭС ГПО «Белэнерго» Владимир Сычев.
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