Экспорт белорусских товаров в Удмуртию демонстрирует рост пятый год подряд. Это отметил председатель Госкомитета по имуществу Дмитрий Матусевич по итогам заседания рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Удмуртии.

«Ежегодное проведение подобного рода заседаний подчеркивает значение углубленного сотрудничества Беларуси и регионов России. На сегодня белорусская сторона удовлетворена текущими результатами сотрудничества с Удмуртской Республикой. Пятый год подряд у нас растет экспорт товаров, в сравнении с прошлым годом на 10% вырос и товарооборот», – сказал Дмитрий Матусевич, которого цитирует пресс-служба Госкомитета по имуществу.

Он отметил, что накануне Могилевский вагоностроительный завод подписал контракт с удмуртской компанией на поставку 35 новых вагонов.

«Сейчас прорабатывается вопрос загрузки этих вагонов белорусским цементом, чтобы они не шли пустыми. И это только пробная партия», – добавил председатель Госкомимущества.

Глава ведомства также подчеркнул, что в ходе двустороннего диалога были обсуждены вопросы поставки изделий медицинского назначения – шприцов, пробирок для забора крови и другой продукции.

«С удмуртской стороной мы также рассмотрели ряд стратегических аспектов сотрудничества. Среди них – возможность организации прямого авиарейса из Минска в Ижевск, что поспособствует росту взаимного туризма, а также участие белорусских дорожных строителей в реализации тех проектов, которые сейчас прорабатываются Правительством Удмуртии. У нас есть очень хороший опыт строительства дорог в Татарстане, поэтому, надеюсь, это только вопрос времени», – резюмировал Дмитрий Матусевич.

В свою очередь председатель правительства Удмуртской Республики Ярослав Семенов сообщил, что за девять месяцев в три раза увеличилось количество компаний-экспортеров, объем импорта увеличился практически в 1,5 раза.

«Это говорит о том, что у нас есть точки соприкосновения, есть продукция, которую производим мы и которая интересна нашим коллегам. Это касается и электрического оборудования, продукции сельского хозяйства, технологических объектов», - сказал он.

Глава правительства также обозначил, что предприятия республики безусловно заинтересованы, чтобы продукция Беларуси импортировалась в Удмуртию.

«Сегодня мы обсудили конкретные предложения. Это, например, создание транспортно-логистического хаба для белорусской продукции, потому что в ней заинтересованы и наши соседи из других субъектов Российской Федерации», – добавил Ярослав Семенов.

В ходе заседания рабочей группы было также подписано соглашение о сотрудничестве между Брестским облисполкомом и правительством Удмуртской Республики. Документ предусматривает торгово-экономическое, научно-техническое, экологическое, социально-гуманитарное и культурное сотрудничество.

«Надеюсь, с подписанием соглашения наши коммуникации предприятий и организаций, жителей Брестской области и Удмуртии станут теснее», – отметил заместитель председателя Брестского облисполкома Дмитрий Городецкий.

В завершение было также подписано соглашение о сотрудничестве Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики и Минского тракторного завода, которым предусматривается поставка сельскохозяйственной техники.