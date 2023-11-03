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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ПЛАНИРУЕТ АКТИВИЗИРОВАТЬ БИРЖЕВУЮ ТОРГОВЛЮ НЕСЫРЬЕВЫМИ ТОВАРАМИ С КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ


11:35 03.11.2023

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) и Центр поддержки экспорта Кузбасса проработают возможности увеличения объемов биржевой торговли несырьевыми товарами между Беларусью и Кемеровской областью. Такая договоренность достигнута по итогам встречи с деловыми кругами данного региона, которая состоялась на базе Торгового представительства российской Федерации в Беларуси.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в мероприятии приняли участие производители электрооборудования, полимерных изделий, мясопродуктов и продукции растениеводства.

На необходимости расширения товарной номенклатуры биржевой торговли Беларуси и Кузбасса акцентировал внимание заместитель начальника управления внешнеэкономической деятельности БУТБ Герман Пузырный, выступавший с презентацией экспортно-импортного потенциала биржевых торгов. По его мнению, вывод на площадку БУТБ новых высоколиквидных товарных позиций позволит кратно увеличить взаимный товарооборот и поспособствует укреплению бизнес-контактов между белорусскими и кузбасскими предприятиями.

«Сейчас в структуре биржевых сделок с компаниями из Кемеровской области преобладает уголь, который традиционно пользуется высоким спросом у белорусских производителей стройматериалов и сахара. В стоимостном выражении импорт кузбасского угля через биржу с начала года составил 23,2 млн USD. Что касается других товарных направлений, то они практически не задействованы и требуют более тщательной проработки. При этом в приоритете должны быть несырьевые неэнергетические товары. В частности, в сфере сельского хозяйства целесообразно наладить биржевую торговлю кормовыми добавками и продукцией переработки зерновых и масличных культур. Здесь есть что предложить и Беларуси, и Кемеровской области. Еще одной перспективной нишей может стать импортозамещение. Товары этой категории уже реализуются на нашей торговой платформе субъектами малого и среднего бизнеса из 19 регионов России. Соответственно, для кузбасских предпринимателей биржа тоже может послужить дополнительным инструментом экспортных продаж», - считает представитель БУТБ.

В настоящее время на БУТБ аккредитованы 13 хозяйствующих субъектов из Кемеровской области, которая по результатам 10 месяцев 2023 г. заняла первое место в рейтинге деловой активности среди всех регионов Сибирского федерального округа Российской Федерации.
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