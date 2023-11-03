|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|04.11.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ЗАСЕДАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ БЕЛАРУСИ И КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОШЛО В МИНСКЕ
10:51 03.11.2023
Заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Костромской области Российской Федерации прошло 2 ноября 2023 года в Минске.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, на заседании стороны обсудили ход выполнения плана мероприятий на 2023-2025 годы по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Беларусью и Костромской областью в 2023 году.
Кроме того, шла речь о сотрудничестве в промышленном секторе и области сельского хозяйства.
Участники также рассмотрели возможность организации поставок пассажирского транспорта (в том числе электрического) в Костромскую область.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 08.11.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 03.11.2023
Курсы в банках
на 03.11.2023
Конвертация в банках
на 03.11.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте