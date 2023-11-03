Заседание совместной рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Костромской области Российской Федерации прошло 2 ноября 2023 года в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, на заседании стороны обсудили ход выполнения плана мероприятий на 2023-2025 годы по развитию торгово-экономического, научно-технического и культурного сотрудничества между Беларусью и Костромской областью в 2023 году.

Кроме того, шла речь о сотрудничестве в промышленном секторе и области сельского хозяйства.

Участники также рассмотрели возможность организации поставок пассажирского транспорта (в том числе электрического) в Костромскую область.