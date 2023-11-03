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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ С ПАКИСТАНОМ О БЕЗВИЗЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЛУЖЕБНЫХ И ДИППАСПОРТОВ
09:19 03.11.2023
Беларусь ратифицировала соглашение с Пакистаном об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных (официальных) паспортов. Соответствующий закон подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
По соглашению владельцы данных паспортов освобождаются от необходимости получать визы для въезда, выезда, проезда транзитом или пребывания на территории другого государства в течение 90 дней в календарном году с даты первого въезда.
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