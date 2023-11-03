МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

БЕЛАРУСЬ РАТИФИЦИРОВАЛА СОГЛАШЕНИЕ С ПАКИСТАНОМ О БЕЗВИЗЕ ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ СЛУЖЕБНЫХ И ДИППАСПОРТОВ

09:19 03.11.2023 Беларусь ратифицировала соглашение с Пакистаном об отмене визовых требований для владельцев дипломатических и служебных (официальных) паспортов. Соответствующий закон подписал Лукашенко, сообщает его пресс-служба. По соглашению владельцы данных паспортов освобождаются от необходимости получать визы для въезда, выезда, проезда транзитом или пребывания на территории другого государства в течение 90 дней в календарном году с даты первого въезда.