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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
RED WINGS ОТКРЫВАЕТ РЕГУЛЯРНЫЕ РЕЙСЫ ИЗ САМАРЫ В МИНСК
10:08 01.11.2023
С 18 ноября российская Red Wings открывает полетную программу из Самары в Минск.
Как сообщает Telegram-канал Национального аэропорта Минск️, маршрут будет обслуживать воздушное судно Sukhoj Superjet на 100 пассажирских кресел.
Преодолеть расстояние почти в 1800 км можно будет за 2,5 часа.
Полеты будут выполняться 1 раз в неделю по субботам.
Самара станет вторым направлением авиаперевозчика из минского аэропорта. Напомним, с 6 марта 2023 Red Wings выполняет полеты на линии Уфа-Минск-Уфа.
Red Wings входит в 10-ку крупнейших российских авиакомпаний, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. Маршрутная сеть Red Wings состоит из более 100 российских и международных направлений.
Базовые аэропорты авиакомпании - «Домодедово», «Жуковский», «Кольцово» (Екатеринбург), «Баландино» (Челябинск) и аэропорт Махачкалы.
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