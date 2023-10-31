Заместитель министра экономики Беларуси Владимир Наумович в формате онлайн провел переговоры с министром экономического развития и промышленности Владимирской области Российской Федерации Сергеем Сидориным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, стороны обменялись опытом по вопросам стимулирования ответственного ведения бизнеса, активизации инвестиционной активности организаций негосударственного сектора экономики, реализации мер, направленных на поддержку коммерческих проектов субъектов предпринимательской деятельности.

Российские коллеги проинформировали о механизмах реализации поддержки добросовестных предпринимателей, о подходах к рейтингованию компаний – ответственных инвесторов, а также о результатах, которые достигнуты во Владимирской области благодаря дополнительному стимулированию таких субъектов.

Участники встречи договорились о проведении дополнительных двусторонних консультаций на экспертном уровне для детального изучения опыта Владимирской области по поддержке добросовестных инвесторов и возможности использования отдельных эффективных практик на территории юрисдикции Республики Беларусь.