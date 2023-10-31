ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
01.11.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПОДДЕРЖКЕ ИНВЕСТОРОВ МОГУТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНЫ В БЕЛАРУСИ


09:16 01.11.2023

Заместитель министра экономики Беларуси Владимир Наумович в формате онлайн провел переговоры с министром экономического развития и промышленности Владимирской области Российской Федерации Сергеем Сидориным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, стороны обменялись опытом по вопросам стимулирования ответственного ведения бизнеса, активизации инвестиционной активности организаций негосударственного сектора экономики, реализации мер, направленных на поддержку коммерческих проектов субъектов предпринимательской деятельности.

Российские коллеги проинформировали о механизмах реализации поддержки добросовестных предпринимателей, о подходах к рейтингованию компаний – ответственных инвесторов, а также о результатах, которые достигнуты во Владимирской области благодаря дополнительному стимулированию таких субъектов.

Участники встречи договорились о проведении дополнительных двусторонних консультаций на экспертном уровне для детального изучения опыта Владимирской области по поддержке добросовестных инвесторов и возможности использования отдельных эффективных практик на территории юрисдикции Республики Беларусь.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 01.11.2023
валюта курс
EUR 3.3404
USD 3.1620
RUB 3.4400
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 31.10.2023
валюта курс +/-
USD 3.1620 -0.0338
RUB 3.4400 +0.019
все курсы архив

Курсы в банках
на 01.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.3650 3.3740
USD 3.1760 3.1930
RUB 3.3900 3.4250
подробнее

Конвертация в банках
на 01.11.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0550 1.0630
EUR/RUB 98.7000 99.5000
USD/RUB 92.8000 94.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте