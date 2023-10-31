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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ ПОМОЖЕТ РЕАЛИЗОВАТЬ ПОТЕНЦИАЛ СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ


17:11 31.10.2023

Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) планирует задействовать имеющиеся в ее распоряжении электронные инструменты и инфраструктуру с целью активизации сотрудничества между Республикой Беларусь и Пензенской областью в сфере импортозамещения. Об этом сообщила директор Брестского филиала БУТБ Оксана Харитонович, посещавшая данный регион России в составе официальной белорусской делегации 29-31 октября 2023 г.

По словам представительницы биржи, основные усилия будут сконцентрированы на расширении применения площадки промышленных и потребительских товаров БУТБ, функционал которой позволяет оперативно находить поставщиков импортозамещающей продукции и заключать с ними сделки. При этом, как показал опыт взаимодействия с другими регионами РФ, самыми активными пользователями биржевой B2B-платформы являются субъекты малого и среднего предпринимательства.

«Для решения задач импортозамещения площадку промышленных и потребительских товаров уже используют компании из 19 регионов России. Главным образом — это малый средний бизнес, который через биржу получает доступ к закупкам крупных белорусских предприятий, а также может торговать с другими российскими регионами в рамках транзитных сделок. Если сравнивать с январем-октябрем прошлого года, товарооборот резидентов РФ на нашей электронной платформе вырос в стоимостном выражении в 1,6 раза. По Пензенской области сделок пока не зарегистрировано, зато соседняя с ней Рязанщина уже превысила прошлогодний показатель на 44%. Поэтому будем совместно с Пензенской торгово-промышленной и Центром поддержки экспорта вовлекать местных предпринимателей в биржевую торговлю импортозамещающей продукцией. Договоренности на этот счет уже достигнуты. У нас аккредитованы все белорусские промышленные флагманы, а также ведущие предприятия АПК и энергетической отрасли. Так что точки соприкосновения, безусловно, найдутся», - уверена директор Оксана Харитонович, которую цитирует пресс-служба БУТБ.
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