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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПОСТАВИЛА ПЕРЕД РОССИЕЙ ВОПРОС О КОМПЕНСАЦИЯХ ИЗ-ЗА СДВИНУВШИХСЯ СРОКОВ ВВОДА БЕЛАЭС
12:55 31.10.2023
Беларусь рассчитывает получить от России компенсацию из-за сдвинувшихся сроков ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС. Такую информацию озвучил сегодня Лукашенко на совещании по поводу завершения строительства БелАЭС.
"У нас немного сместились сроки ввода в эксплуатацию атомной станции из-за российской стороны. Естественно, по договору мы поставили перед ними вопрос о компенсациях. Это скрывать не надо. Ничего там чрезвычайного не было. Но такие вопросы были поставлены в связи с тем, что нарушены сроки ввода станции, и ответственность за это несет российская сторона. Они нам предложили варианты и по цене на свежее ядерное топливо - как для россиян, как для своих станций. И срок гарантийный на пять лет (на основные узлы - прим.)", - рассказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.
Он поинтересовался, удовлетворяет ли это Беларусь.
"Это вы мне сегодня расскажете, удовлетворяет ли это белорусскую сторону. Мы, конечно, излишне не должны напрягать россиян: электричества у нас хватало и хватает, но договор есть договор. И достаточны ли те уступки, которые сделали россияне, Росатом, для белорусской стороны", - добавил Лукашенко.
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