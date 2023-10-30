|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|31.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И КИТАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ПАРКА
10:29 31.10.2023
Представители Китайской академии общественных наук 27 октября 2023 года посетили индустриальный парк «Великий камень».
В ходе визита состоялась встреча гостей с руководством Компании по развитию индустриального парка.
Как сообщает сайт парка, стороны обсудили текущие условия деятельности «Великого камня», особенности инвестиционной среды и рыночной ориентации предприятий-резидентов и планы развития проекта.
В составе делегации было руководство и исследователи Института России, Восточной Европы и Центральной Азии.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 31.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 30.10.2023
Курсы в банках
на 31.10.2023
Конвертация в банках
на 31.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте