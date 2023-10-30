МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

«ВЕЛИКИЙ КАМЕНЬ» И КИТАЙСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ ПАРКА

10:29 31.10.2023 Представители Китайской академии общественных наук 27 октября 2023 года посетили индустриальный парк «Великий камень». В ходе визита состоялась встреча гостей с руководством Компании по развитию индустриального парка. Как сообщает сайт парка, стороны обсудили текущие условия деятельности «Великого камня», особенности инвестиционной среды и рыночной ориентации предприятий-резидентов и планы развития проекта. В составе делегации было руководство и исследователи Института России, Восточной Европы и Центральной Азии.