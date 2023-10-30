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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КУБИНСКИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ПРОИНСПЕКТИРУЮТ БЕЛОРУССКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
09:17 31.10.2023
Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Иван Смильгинь встретился с кубинской делегацией во главе с послом Республики Куба в Беларуси Сантьяго Пересом Бенитесом.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозподе, в период с 29 октября по 17 ноября 2023 года специалисты Национального центра здоровья животных Министерства сельского хозяйства Кубы будут инспектировать белорусские предприятия с целью получения права поставок продукции нашей страны на кубинский рынок.
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