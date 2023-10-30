Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Иван Смильгинь встретился с кубинской делегацией во главе с послом Республики Куба в Беларуси Сантьяго Пересом Бенитесом.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозподе, в период с 29 октября по 17 ноября 2023 года специалисты Национального центра здоровья животных Министерства сельского хозяйства Кубы будут инспектировать белорусские предприятия с целью получения права поставок продукции нашей страны на кубинский рынок.