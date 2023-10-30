Национальный центр маркетинга совместно с партнерской индийской организацией Universal Business & Corporate Services Centre 26 октября 2023 г. провел онлайн-мероприятие для деловых кругов Индии, призванное ознакомить зарубежный бизнес с конъюнктурой и особенностями белорусского рынка.

В ходе своего выступления заместитель директора Национального центра маркетинга Евгений Русак отметил быстрый рост рынка Индии и перспективность белорусско-индийского торгово-экономического сотрудничества, а также акцентировал, что Индия является одним из приоритетных направлений в работе Национального центра маркетинга.

Е. Русак пригласил индийских партнеров посетить Минск и принять участие в белорусско-индийском бизнес-форуме, запланированном к проведению Национальным центром маркетинга в ноябре 2023 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном центре маркетинга, к онлайн-мероприятию присоединились более 20 индийских компаний. Особый интерес представители делового сообщества Индии проявили к теме условий и преференциальных режимов ведения бизнеса в Беларуси для иностранцев.