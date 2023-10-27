|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|30.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ОБМЕНЯЛИСЬ ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ КАДАСТРОВОЙ ОЦЕНКИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА
12:21 30.10.2023
Беларусь и Россия обменялись опытом в области кадастровой оценки недвижимого имущества на очередном заседании рабочей группы, которое состоялось 25-27 октября 2023 г. в Уфе (Башкортостан).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном кадастровом агентстве, на заседании заслушаны доклады по темам построения моделей кадастровой оценки, разработки программного обеспечения, а также публичности результатов кадастровой оценки.
Начальник управления Национального кадастрового агентства Вероника Соловьева выступила с докладом на тему «Публичность результатов кадастровой оценки», начальник управления разработки информационных систем Дмитрий Сидорович информировал участников заседания об информационной инфраструктуре агентства. О планируемом к разработке программном обеспечении по кадастровой оценке земель, земельных участков проинформировала начальник отдела кадастровой оценки Диана Спонякова.
В рамках визита белорусская делегация посетила Центр управления Башкортостана – государственную структуру, созданную в целях оперативного рассмотрения жалоб граждан как по прямому обращению в органы власти, так и в отношении информации в социальных сетях, газетах и иных общедоступных источниках.
«Обмен опытом позволяет улучшить качество применяемых при проведении кадастровой оценки моделей» - отметили в агентстве.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 30.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 27.10.2023
Курсы в банках
на 30.10.2023
Конвертация в банках
на 30.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте