Беларусь и Россия обменялись опытом в области кадастровой оценки недвижимого имущества на очередном заседании рабочей группы, которое состоялось 25-27 октября 2023 г. в Уфе (Башкортостан).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Национальном кадастровом агентстве, на заседании заслушаны доклады по темам построения моделей кадастровой оценки, разработки программного обеспечения, а также публичности результатов кадастровой оценки.

Начальник управления Национального кадастрового агентства Вероника Соловьева выступила с докладом на тему «Публичность результатов кадастровой оценки», начальник управления разработки информационных систем Дмитрий Сидорович информировал участников заседания об информационной инфраструктуре агентства. О планируемом к разработке программном обеспечении по кадастровой оценке земель, земельных участков проинформировала начальник отдела кадастровой оценки Диана Спонякова.

В рамках визита белорусская делегация посетила Центр управления Башкортостана – государственную структуру, созданную в целях оперативного рассмотрения жалоб граждан как по прямому обращению в органы власти, так и в отношении информации в социальных сетях, газетах и иных общедоступных источниках.

«Обмен опытом позволяет улучшить качество применяемых при проведении кадастровой оценки моделей» - отметили в агентстве.