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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ОКОЛО 7 ТЫСЯЧ ИНОСТРАНЦЕВ ЗА НЕДЕЛЮ ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ПО БЕЗВИЗУ


11:28 30.10.2023

За неделю около 7 тысяч иностранцев посетили Беларусь по безвизу. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«С понедельника, 23 октября, правом безвизового въезда в нашу страну воспользовались 6942 жителя Литвы, Латвии и Польши. По-прежнему наибольшей популярностью безвиз пользуется у литовцев — за неделю 3998 граждан этой страны посетили Беларусь», - говорится в сообщении.

С начала года 366 674 туриста, проживающих в соседних с Беларусью странах ЕС, въехали на нашу территорию в безвизовом порядке: 222 201 гражданин Литвы, 84 110 граждан и 25 736 неграждан Латвии, а также 34 627 граждан Польши.

Всего же с начала действия безвизового режима в Беларусь проследовали 751 660 иностранцев: 470 464 гражданина Литвы, 172 244 гражданина и 52 615 неграждан Латвии, а также 56 337 граждан Польши.
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