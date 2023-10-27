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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГРОДНЕНСКИЙ ЦСМС БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ С ВОЛОГОДСКИМ ЦСМ
10:15 30.10.2023
Гродненский центр стандартизации, метрологии и сертификации (Гродненский ЦСМС) и Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Вологодской области (Вологодский ЦСМ) 24 октября 2023 г. подписали в Вологде соглашение о сотрудничестве в области технического нормирования и культурно-спортивной сфере.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, стороны будут сотрудничать в области технического нормирования и стандартизации, оценки соответствия, обеспечения единства измерений, обмениваться опытом в подходах и технологиях, применяемых организациями Госстандарта и Росстандарта для оказания содействия промышленности в решении задач по импортозамещению, освоению новых рынков и обеспечению технологического суверенитета.
Также планируется проведение и участие в деловых и культурно-спортивных мероприятиях.
Вологда – город-побратим Гродно. Эти города почти ровесники, численность населения в них практически одинакова. Похожи и экономические структуры – это областные центры, в которых развиты машиностроительная, легкая и пищевая промышленность. Общие шаги, которые предпринимаются обеими сторонами, направлены на развитие и укрепление сотрудничества во многих сферах и по различным направлениям.
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