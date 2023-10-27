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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЖД И ОАО «РЖД» СОЗДАЛИ РАБОЧУЮ ГРУППУ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СОВМЕСТНЫХ ПРОЕКТОВ
09:23 30.10.2023
Белорусская железная дорога (БЖД) и ОАО «РЖД» 26 октября 2023 года создали рабочую группу с целью реализации совместных проектов транспортно-логистического направления.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, создание группы стало итогом переговоров, которые состоялись в Москве между делегациями железнодорожных администраций Беларуси и России. С белорусской стороны соответствующий протокол подписал первый заместитель начальника дороги Петр Дулуб, с российской – заместитель генерального директора ОАО «РЖД» – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Алексей Шило.
«У нас тесное взаимодействие в части экономики инфраструктуры и наше соглашение тому подтверждение. Мы переходим к упрощению всей системы взаимодействия, чтобы нашим клиентам стало еще лучше», -- сказал Петр Дулуб.
Он выразил надежду, что создание рабочей группы поможет в упрощении всех процедур для беспрепятственного следования грузов до пунктов назначения.
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