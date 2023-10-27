В рамках Международного кооперационного форума по импортозамещению «Сделано в России», который проходит в Могилеве с 25 по 27 октября, делегация деловых кругов Нижегородской области РФ посетила администрацию СЭЗ «Могилев».

Как сообщает сайт СЭЗ, в состав делегации вошли руководители и представители предприятий и региона, работающих в сфере химической промышленности, металлообработки, строительства, производства технического войлока и иным направлениям.

Представители делегации Нижегородской области ознакомились с деятельностью СЭЗ «Могилев» и ходом реализации инвестиционных проектов, реализуемых при участии российского капитала. В ходе встречи были рассмотрены взаимовыгодные направления партнерства регионов и вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества.

В рамках мероприятия установлены новые рабочие контакты для дальнейшего развития промышленно-кооперационного и торгово-экономического сотрудничества.