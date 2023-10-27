Заместитель министра транспорта и коммуникаций Беларуси Сергей Дубина принял участие в мероприятиях международного саммита «Глобальный морской Саммит Индии 2023», который проходил в Мумбаи с 17 по 19 октября 2023 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, участвуя в круглом столе «Порт Чабахар – МТК «Север-Юг»: ворота в Центральную Азию», Сергей Дубина выступил с докладом «Роль транспортного комплекса Республики Беларусь в развитии перевозок по международному транспортному коридору «Север-Юг».

В рамках саммита Сергей Дубина провел ряд официальных встреч с руководством Министерства портов, судоходства и водных путей Индии, Министерства территориального управления и инфраструктур Армении и Министерства транспорта Узбекистана. На этих встречах обсуждены наиболее важные вопросы развития сотрудничества стран в транспортно-логистической сфере.