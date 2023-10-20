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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


ЭКСПОРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ БУТБ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКЕ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ


17:20 20.10.2023

Экспортные возможности ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) представлены на международной выставке «Строительство» (BakuBuild), которая проходит 19-21 октября в столице Азербайджана — Баку.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, целью участия в этом крупном выставочном форуме является привлечение на биржевую площадку потенциальных покупателей белорусских товаров из Азербайджана и других стран, заинтересованных в импорте продукции для строительной отрасли.

Посетители стенда БУТБ могут не только ознакомиться с номенклатурой биржевых товаров, условиями участия в торгах и принципами работы торговой системы биржи, но и самостоятельно оценить эффективность биржевого механизма, приняв участие в учебных торговых сессиях. У иностранных компаний также есть возможность при содействии специалистов БУТБ подать документы на аккредитацию и пройти краткий курс обучения биржевой торговле.

«В нынешнем году Азербайджан вошел в ТОП-3 рынков сбыта белорусских товаров, а по закупке лесоматериалов эта страна занимает второе место, уступая лишь Китаю. При этом важно, что сделки носят регулярный характер, а их сумма постепенно растет. В результате по сравнению с январем-сентябрем прошлого года поставки изделий из древесины в Азербайджан увеличились в натуральном выражении в 4,3 раза, до 218 тыс. куб. м. Таким образом, на сегодняшний день азербайджанские компании обеспечивают около четверти от общего объема экспорта пилопродукции через биржу», - рассказали в пресс-службе БУТБ.

Наряду с проработкой азербайджанского направления в ходе выставки также планируется расширить пул участников биржевых торгов из Китая, Узбекистана, Казахстана, Турции и Объединенных Арабских Эмиратов.

В 2023 г. компании из этих стран существенно нарастили закупки продукции деревообработки на электронной платформе биржи. В частности, темп роста поставок на китайский рынок составил 225%, а в случае Узбекистана, Турции, Казахстана и ОАЭ данный показатель увеличился в несколько раз. Аккредитация дополнительных покупателей позволит и в дальнейшем поддерживать высокую динамику реализации изделий из древесины за рубеж.
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