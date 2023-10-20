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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОАО «МОГОТЕКС» НА ВЫСТАВКЕ В ТАШКЕНТЕ ПОЛУЧИЛО ЗАКАЗЫ НА ТКАНИ НА СУММУ ОКОЛО $200 ТЫСЯЧ
15:51 20.10.2023
ОАО «Моготекс» на выставке UzTextileExpo Autumn в Ташкенте получило заказы на ткани на сумму около $200 тысяч. Об этом сообщает Telegram-канал концерна «Беллегпром».
Отмечается, что предприятию также вручили премию «За лояльность и вклад в текстильную промышленность».
Крупнейший производитель текстильной продукции в Беларуси представил на форуме ткани для специальной и форменной одежды, интерьера и столового белья.
7-я Международная выставка текстильной и модной индустрии UzTextileExpo Autumn-2023 проходит в Ташкенте 18-20 октября. В рамках выставки насыщенная деловая программа: Международная текстильная конференция (UTC), многочисленные раунды b2b встреч, показы мод и промышленных коллекций, мастер-классы от ведущих дизайнеров и экспертов отрасли.
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