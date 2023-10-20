Делегация Минтранса Беларуси приняла участие в заседаниях рабочей группы по автомобильному транспорту и группы экспертов по Европейскому соглашению, касающемуся работы экипажей транспортных средств, производящих международные автомобильные перевозки (ЕСТР).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минтранса, в ходе мероприятий рассматривались инициированные белорусской стороной предложения по совершенствованию положений ЕСТР, а также вопросы, связанные с созданием центров, альтернативных Объединенному исследовательскому центру Европейского Союза (JRC).

Ранее в 2022 году европейский объединенный центр Европейского Союза приостановил оказание услуг в отношении Республики Беларусь.

Белорусская делегация проинформировала государства-участников ЕСТР о наличии технологической возможности производства совместно с Российской Федерацией карт цифрового тахографа и проводимой работе по ее испытаниям и планируемой сертификации.

Беларусь также поддержала инициативы Российской Федерации и Турции по созданию альтернативных JRC центров.

В рамках утвержденной повестки рассмотрены и другие актуальные вопросы развития международных перевозок и их цифровизации.