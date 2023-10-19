Лукашенко указом № 327 от 19 октября 2023 года одобрил проект протокола о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение Беларуси и России о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Беларуси и Единой энергетической системы России от 15 марта 2011 года, сообщает его пресс-служба.

Проектом протокола закрепляются обязательства сторон по обеспечению баланса активной мощности в случае отключения блока Белорусской АЭС. Актуализируются наименования юридических лиц России, участвующих в обеспечении параллельной работы энергосистем.

Ожидается, что реализация документа «позволит повысить энергетическую безопасность и надежность работы энергосистем».

Проект протокола одобрен в качестве основы для переговоров. На их проведение и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено правительство.