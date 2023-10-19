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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОДОБРЕНЫ ПОПРАВКИ В МЕЖПРАВСОГЛАШЕНИЕ СОГЛАШЕНИЕ С РФ В СЛУЧАЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ БЕЛАЭС
10:56 20.10.2023
Лукашенко указом № 327 от 19 октября 2023 года одобрил проект протокола о внесении изменений и дополнений в межправительственное соглашение Беларуси и России о некоторых мерах по обеспечению параллельной работы объединенной энергетической системы Беларуси и Единой энергетической системы России от 15 марта 2011 года, сообщает его пресс-служба.
Проектом протокола закрепляются обязательства сторон по обеспечению баланса активной мощности в случае отключения блока Белорусской АЭС. Актуализируются наименования юридических лиц России, участвующих в обеспечении параллельной работы энергосистем.
Ожидается, что реализация документа «позволит повысить энергетическую безопасность и надежность работы энергосистем».
Проект протокола одобрен в качестве основы для переговоров. На их проведение и подписание документа при достижении договоренности в пределах одобренного проекта уполномочено правительство.
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