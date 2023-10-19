В Минске 18-19 октября 2023 г. под председательством министра иностранных дел Беларуси Сергея Алейника и министра иностранных дел, международного сотрудничества и диаспоры Экваториальной Гвинеи Симеона Ойоно Эсоно Анге состоялось первое заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В мероприятии приняли участие представители отраслевых министерств обоих государств, структур, ответственных за продвижение экспорта, бизнес ассоциаций и т.д.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, стороны подробно обсудили перспективы и конкретные меры по наращиванию сотрудничества по широкому спектру направлений с особым акцентом на торгово-экономическое измерение.

Прорабатывается вопрос создания в Экваториальной Гвинее производственно-логистического хаба белорусской продукции, который будет использоваться в том числе для ее поставок в соседние страны Центральной и Западной Африки. Беларусь, со своей стороны, готова выступить проводником для экватогвинейской продукции на емкий рынок ЕАЭС.

Участники заседания уделили особое внимание тематике продовольственной безопасности и опыту белорусского государства по развитию и механизации аграрного комплекса. Белорусская сторона подтвердила готовность предоставить необходимые технологии и опыт для устойчивого развития сельского хозяйства Экваториальной Гвинеи.

Затронуты также вопросы социо-гуманитарного комплекса двусторонних отношений. В этом контексте основной акцент был сделан на взаимодействии в сферах здравоохранения, фармацевтики, образования и культуры.

Белорусская сторона заинтересована в поставках на рынок Экваториальной Гвинеи и в сопредельные страны сельскохозяйственной техники и оборудования, грузовой, пассажирской, а также специальной техники, карьерных самосвалов, оптико-электронных изделий и т.д. Беларусь также готова создавать предприятия замкнутого цикла по производству и переработке мясной и молочной продукции.

Достигнута договоренность о создании в рамках комиссии рабочих групп, в частности, в таких сферах, как промышленность, сельское хозяйство, здравоохранение и фармацевтика, образование.

Важным итогом заседания является выход на разработку и принятие в ближайшей перспективе Дорожной карты развития сотрудничества до 2030 года, которая будет содержать конкретные мероприятия по наращиванию взаимодействия в различных сферах.