В январе-сентябре 2023 г. резиденты Российской Федерации в 1,8 раза увеличили объемы сделок на площадке промышленных и потребительских товаров Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ). Такая информация была озвучена в ходе семинара для экспортно ориентированных предприятий Московской области «Биржевые инструменты в белорусско-российских торговых отношениях», организованного региональный центром поддержки экспорта и торгово-промышленной палатой.

При этом более 64% всех транзакций пришлось на Московскую область, что делает компании из этого региона самыми активными пользователями электронной платформы БУТБ. В пятерку регионов-лидеров по объемам биржевого товарооборота на площадке также вошли Ленинградская, Смоленская, Тульская и Свердловская области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, в рамках программы семинара рассмотрены различные варианты использования биржевого механизма во внешнеторговой деятельности, особенности аккредитации компаний-нерезидентов, порядок подачи заявок на покупку и продажу, а также инструменты страхования рисков, доступные участникам торгов.

Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам дальнейшего развития биржевой торговли промышленными и потребительскими товарами между Республикой Беларусь и Московской областью.

По итогам дискуссии достигнута договоренность о привлечении на площадку БУТБ базирующихся в Московской области производственных организаций и индивидуальных предпринимателей, чья продукция могла бы быть востребована в Беларуси.

В настоящее время наибольший удельный вес в структуре биржевого импорта из Московской области занимает электрооборудование, запчасти для машин и техники, строительный инструмент, клеящие вещества и текстильное сырье. Поэтому акцент будет делаться на производителях вышеуказанных товаров.

Одновременно будет проводиться работа с белорусскими экспортерами, готовыми поставлять в Московскую область продукцию собственного производства, в том числе относящуюся к импортозамещающей. Ожидается, что такой комплексный подход позволит максимально эффективно реализовать возможности биржевой торговой платформы и расширить круг ее постоянных пользователей.

В мероприятии приняли участие свыше 30 субъектов малого и среднего предпринимательства, выпускающих продукцию промышленного назначения.

По состоянию на 1 октября 2023 г. на БУТБ были аккредитованы 1107 субъектов хозяйствования из Москвы и Московской области, что составляет около трети от общего количества российских участников биржевых торгов.