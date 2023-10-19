Беларусь и Экваториальная Гвинея до конца года проработают вопрос заключения соглашения о содействии осуществлению и взаимной защите инвестиций, включив данное мероприятие в проект Дорожной карты двустороннего сотрудничества. Такая договоренность достигнута в ходе встречи 18 октября первого заместителя министра экономики Юрия Чеботаря с заместителем министра финансов и бюджета Республики Экваториальная Гвинея Педро Абесо Обианг Эйангом.

«Экваториальная Гвинея – одна из ведущих экономик в Африке, занимает третье место по добыче нефти на континенте, обладает развитой портовой инфраструктурой. В свою очередь у Беларуси есть значительный потенциал в промышленном и технологическом секторах, значительный опыт в работе с инвесторами из различных стран. Также мы можем предложить потенциальные проекты, которые будут соответствовать нашим взаимным интересам», - сказал Юрий Чеботарь, которого цитирует пресс-служба Минэкономики.

По его словам, в Беларуси созданы благоприятные условия для прихода в страну иностранных инвесторов и ведения бизнеса.

«Наша страна имеет прочную инвестиционную законодательную базу, различные преференциальные режимы, свободные и особые экономические зоны, Индустриальный парк «Великий камень», где успешно работают многие известные инвесторы. Инвестируя в Беларусь, вы можете рассчитывать на рынки стран Евразийского экономического союза», – отметил первый замминистра экономики Беларуси.

Заместитель министра финансов и бюджета Республики Экваториальная Гвинея обозначил приоритетные сферы для развития совместно с белорусскими компаниями. Это в первую очередь сельское хозяйство, промышленность, инфраструктура, здравоохранение и образование.