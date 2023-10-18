Лукашенко 16 октября 2023 г. подписал закон № 305-З о приостановке действия договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в отношении Польши и Чехии.

"Приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе от 19 ноября 1990 года в отношении Республики Польша и Чешской Республики", - говорится в законе, опубликованном на Национальном правовом портале.

Как поясняли ранее власти, действие договора приостановлено в связи с тем, что Польша и Чехия первыми приняли решение не выполнять обязательства по этому международному договору в отношении Беларуси.

ДОВСЕ был подписан в 1990 году и адаптирован в 1997 году. Страны НАТО не ратифицировали адаптированную версию этого документа, продолжив придерживаться положений 1990 года. Россия в 2007 году объявила мораторий на выполнение условий соглашения. Путин 29 мая 2023 года подписал закон о денонсации ДОВСЕ.