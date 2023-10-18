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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БУТБ И ПОСОЛЬСТВО КИТАЯ ОПРЕДЕЛИЛИ ПРИОРИТЕТЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ


10:32 19.10.2023

По итогам визита в центральный офис Белорусской универсальной товарной биржи (БУТБ) делегации посольства Китайской Народной Республики в Республике Беларусь определены приоритетные направления сотрудничества сторон в торгово-экономической сфере.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, одной из первостепенных задач, которые предстоит совместно решить, является расширение ассортимента белорусских и китайских товаров, вовлеченных во взаимную биржевую торговлю.

По словам председателя правления БУТБ Александра Осмоловского, на сегодня в структуре биржевого товарооборота преобладает белорусский экспорт в Китай, в то время как поставки китайских товаров через биржевую площадку пока что идут недостаточно активно.

«Сегодня подавляющее большинство китайских компаний участвует в биржевых торгах в качестве покупателей. Через биржу в Китай экспортируются белорусские пиломатериалы, рапсовое масло, мясные изделия и сухое молоко. При этом биржевой механизм становится все более востребованным у китайского бизнеса, обеспечивая высокую положительную динамику по сумме сделок. Так, по сравнению с январем-сентябрем прошлого года резиденты КНР почти в два с половиной раза увеличили объемы закупок на нашей электронной платформе. Тем не менее импорт китайских товаров в Беларусь остался примерно на том же уровне, а товарная номенклатура по-прежнему ограничивается лишь продукцией черной металлургии. Учитывая разнообразие товаров, выпускаемых в Китае, считаю, что поле для совместной работы очень широкое», – подчеркнул Александр Осмоловский.

В рамках развития биржевой торговли Беларуси и Китая планируется акцентировать внимание на субъектах малого и среднего предпринимательства – прежде всего производителях импортозамещающих товаров. С этой целью при содействии посольства КНР и Ассоциации китайских компаний в Беларуси рассматривается возможность проведения очных и онлайн-семинаров для китайских предприятий, готовых поставлять свою продукцию на белорусский рынок.

«Мы видим, какую важную роль играет биржа в экономике Беларуси и в том числе в реализации ее экспортного потенциала. В этом контексте биржевая площадка, безусловно, представляет интерес для китайских компаний как надежный и безопасный способ ведения бизнеса с белорусскими партнерами. А поскольку одной из ключевых функций Посольства является развитие торгово-экономических отношений между нашими странами, мы готовы объединять усилия и вместе с вами продвигать это перспективное направление», – заявила советник по торгово-экономическим вопросам посольства КНР в Беларуси Ван Жуйцзюань.

Помимо вопросов биржевой торговли, участники встречи также обсудили возможности углубления сотрудничества между Министерством антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) и Министерством коммерции КНР. Как отметила заместитель министра МАРТ Наталья Василевская, белорусское антимонопольное ведомство поддерживает тесные партнерские отношения с коллегами из Китая, однако в свете еще большего сближения экономик двух стран и существенного увеличения товарооборота необходимо аналогичными темпами активизировать и межведомственное взаимодействие.

«Мы регулярно общаемся с представителями Министерства коммерции Китая по видеоконференцсвязи, делимся опытом, обсуждаем актуальные проблемы. У наших стран действительно очень много общего, в том числе в сфере антимонопольного регулирования. Поэтому нам хотелось бы наладить более активный обмен методологическими наработками и глубже погрузиться в вопросы ценообразования, государственных закупок, стимулирования конкуренции. Уверена, что такое взаимодействие принесет практическую пользу обеим сторонам», – считает Наталья Василевская.
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