Беларусь 18 октября 2023 года присоединилась к Рамочной инициативе по международному торгово-экономическому сотрудничеству в области цифровой экономики и зеленого развития, опубликованной в ходе третьего форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (Пекин).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, китайская инициатива состоит из четырех частей: экономическое и торговое сотрудничество в цифровой сфере, сотрудничество в области зеленого развития, наращивание потенциала, реализация и перспективы развития. Она призвана содействовать созданию открытой и безопасной среды, упрощению процедур торговли, преодолению цифрового разрыва.

35 стран-участниц инициативы признают, что цифровая и зеленая трансформация являются двумя основными тенденциями глобальных экономических и социальных преобразований, а также важными движущими силами содействия экономическому росту.

С учетом стратегического уровня сотрудничества Беларуси и Китая, Беларусь поддержала и присоединилась к первой группе участников цифрового и зеленого международного экономического и торгового сотрудничества.