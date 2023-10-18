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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПРИСОЕДИНИЛАСЬ К КИТАЙСКОЙ ИНИЦИАТИВЕ В ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И ЗЕЛЕНОГО РАЗВИТИЯ
09:14 19.10.2023
Беларусь 18 октября 2023 года присоединилась к Рамочной инициативе по международному торгово-экономическому сотрудничеству в области цифровой экономики и зеленого развития, опубликованной в ходе третьего форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках инициативы «Один пояс, один путь» (Пекин).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минэкономики, китайская инициатива состоит из четырех частей: экономическое и торговое сотрудничество в цифровой сфере, сотрудничество в области зеленого развития, наращивание потенциала, реализация и перспективы развития. Она призвана содействовать созданию открытой и безопасной среды, упрощению процедур торговли, преодолению цифрового разрыва.
35 стран-участниц инициативы признают, что цифровая и зеленая трансформация являются двумя основными тенденциями глобальных экономических и социальных преобразований, а также важными движущими силами содействия экономическому росту.
С учетом стратегического уровня сотрудничества Беларуси и Китая, Беларусь поддержала и присоединилась к первой группе участников цифрового и зеленого международного экономического и торгового сотрудничества.
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