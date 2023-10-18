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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ММЗ И ТОО «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД МТЗ-КАЗАХСТАН» ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
17:48 18.10.2023
Генеральный директор Минского моторного завода (ММЗ) Александр Ботвинник и генеральный директор ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» Валентин Дашкевич подписали соглашение о сотрудничестве в Костанае (Казахстан).
Как сообщает Telegram-канал ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод", ожидается совместное сотрудничество с целью расширения объемов реализации продукции Минского моторного завода в составе выпускаемой техники Машиностроительного завода МТЗ-Казахстан.
ТОО «Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан» является сборочным производством, выпускающим тракторы BELARUS в Казахстане по лицензии Минского тракторного завода. Производство было запущено в Индустриальной зоне «Костанай» в 2018 году.
Будет проведена работа по продвижению и сервисному обслуживанию продукции ММЗ как самостоятельно, так и через свою сервисную сеть на территории Казахстана.
В перспективе планируется закупка 2000 моторокомплектов двигателей Д-243/Д-245.5/Д-260.
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