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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОНЦЕРН «БЕЛНЕФТЕХИМ» И МИНИСТЕРСТВО НЕФТИ ИРАНА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
14:33 18.10.2023
Концерн «Белнефтехим» и Министерство нефти Исламской Республики Иран подписали меморандум о взаимопонимании.
Как сообщает пресс-служба концерна, подписи под документом поставили председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков и министр нефти Ирана Джавад Оуджи.
Более детальной информации о подписанном меморандуме концерн не представил.
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