МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

КОНЦЕРН «БЕЛНЕФТЕХИМ» И МИНИСТЕРСТВО НЕФТИ ИРАНА ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ

14:33 18.10.2023 Концерн «Белнефтехим» и Министерство нефти Исламской Республики Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Как сообщает пресс-служба концерна, подписи под документом поставили председатель Белорусского государственного концерна по нефти и химии Андрей Рыбаков и министр нефти Ирана Джавад Оуджи. Более детальной информации о подписанном меморандуме концерн не представил.