В Минсельхозпроде Беларуси прошла встреча с министром сельского хозяйства и продовольствия Мордовии (РФ) Антоном Илюшкиным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, по итогам переговоров определены перспективные направления сотрудничества: увеличение поставок продовольственных товаров, организация поставок премиксов, увеличение объемов экспорта аминокислот.

Кроме того, стороны договорились о поставках в российский регион оборудования для животноводческих объектов, взаимодействовать в области семеноводства (в частности, планируются поставки семян зерновых и зернобобовых культур).

Помимо этого, достигнута договоренность о взаимном участии в сельскохозяйственных ярмарках и выставках.