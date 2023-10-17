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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ ПЛАНИРУЕТ УВЕЛИЧИТЬ ПОСТАВКИ ПРОДТОВАРОВ В МОРДОВИЮ
12:53 18.10.2023
В Минсельхозпроде Беларуси прошла встреча с министром сельского хозяйства и продовольствия Мордовии (РФ) Антоном Илюшкиным.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, по итогам переговоров определены перспективные направления сотрудничества: увеличение поставок продовольственных товаров, организация поставок премиксов, увеличение объемов экспорта аминокислот.
Кроме того, стороны договорились о поставках в российский регион оборудования для животноводческих объектов, взаимодействовать в области семеноводства (в частности, планируются поставки семян зерновых и зернобобовых культур).
Помимо этого, достигнута договоренность о взаимном участии в сельскохозяйственных ярмарках и выставках.
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