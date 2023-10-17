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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


СВЕТЛОГОРСКИЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-КАРТОННЫЙ КОМБИНАТ ПЛАНИРУЕТ НАЛАДИТЬ ПОСТАВКИ «ХИМИИ» ИЗ ИРАНА


12:04 18.10.2023

В целях продвижения белорусского экспорта в страны дальней дуги и налаживания двустороннего сотрудничества Минским отделением БелТПП совместно с Тегеранской палатой торговли, промышленности, шахт и сельского хозяйства при поддержке посольства Беларуси в Иране организован визит в Тегеран.

Участником белорусской делегации со стороны концерна "Беллесбумпром" стал заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО "Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат" Юрий Бердович.

"Завод поставляет беленую целлюлозу в Иран. Цель визита – выйти на качественно новый уровень сотрудничества. Планируем увеличить объемы экспорта, а также расширить кооперационные связи по вопросам поставок химии из Ирана, необходимой для производства целлюлозы", – рассказал Юрий Бердович, которого цитирует пресс-служба концерна.

В рамках визита состоялся бизнес-форум «Иран – Беларусь», прошли двусторонние переговоры между представителями бизнеса двух стран. Сотрудники белорусских предприятий посетят Министерство промышленности и торговли Ирана, а также ряд иранских компаний.
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