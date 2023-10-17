В Минстройархитектуры Беларуси 17 октября 2023 года состоялась встреча первого заместителя министра Олега Швеца с заместителем председателя правительства Республики Мордовия Инсафом Хайруллиным.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры, стороны обсудили направления для дальнейшего сотрудничества. В частности, речь шла о жилье, социальной инфраструктуре, проектировании, экспорте строительных услуг и материалов, развитии агрогородков.

В 2022 году товарооборот организаций строительного комплекса Беларуси и организаций Мордовии составил $8,2 млн, или 123,0% к аналогичному периоду 2021 года.