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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И МОРДОВИЯ ОБСУДИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
11:25 18.10.2023
В Минстройархитектуры Беларуси 17 октября 2023 года состоялась встреча первого заместителя министра Олега Швеца с заместителем председателя правительства Республики Мордовия Инсафом Хайруллиным.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минстройархитектуры, стороны обсудили направления для дальнейшего сотрудничества. В частности, речь шла о жилье, социальной инфраструктуре, проектировании, экспорте строительных услуг и материалов, развитии агрогородков.
В 2022 году товарооборот организаций строительного комплекса Беларуси и организаций Мордовии составил $8,2 млн, или 123,0% к аналогичному периоду 2021 года.
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