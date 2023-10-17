Постановлением Совмина № 689 от 17 октября 2023 года прекращено действие межправительственного соглашения с Украиной о признании документов об образовании и ученых степеней.

«Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в городе Минске 6 февраля 1998 года», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.

Министерству иностранных дел Беларуси поручено направить уведомление о прекращении действия соглашения.

В апреле 2022 года из этого соглашения вышла Украина.