|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕКРАЩЕНО ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ БЕЛАРУСИ С УКРАИНОЙ О ПРИЗНАНИИ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ
10:37 18.10.2023
Постановлением Совмина № 689 от 17 октября 2023 года прекращено действие межправительственного соглашения с Украиной о признании документов об образовании и ученых степеней.
«Прекратить действие соглашения между правительством Республики Беларусь и кабинетом министров Украины о взаимном признании и эквивалентности документов об образовании и ученых званиях, подписанного в городе Минске 6 февраля 1998 года», - говорится в документе, опубликованном на Национальном правовом портале.
Министерству иностранных дел Беларуси поручено направить уведомление о прекращении действия соглашения.
В апреле 2022 года из этого соглашения вышла Украина.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2023
Курсы в банках
на 18.10.2023
Конвертация в банках
на 18.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте