ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.10.2023

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ, ЕврАзЭС, ЕАЭС и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЕЛАРУСЬ И РОСАТОМ БУДУТ СОТРУДНИЧАТЬ В РЕШЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАДАЧ


09:08 18.10.2023

Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» в рамках Белорусского энергетического и экологического форума (Energy Expo) подписали меморандум о взаимопонимании. Подписи под документом 17 октября 2023 года поставили министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык и директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

Документ направлен на развитие сотрудничества в области обращения с отходами, переработки и утилизации опасных отходов, проведения экомониторинга, ликвидации накопленного экологического вреда.

«Последовательная реализация государственной экологической политики Республики Беларусь, в том числе в рамках климатической повестки, направлена на сохранение уникальной природной среды для полноценной и разнообразной жизни людей. В этой связи мы рассматриваем дальнейшее развитие взаимовыгодных партнерских отношений с Росатомом по вопросам охраны окружающей среды, в том числе в области обращения с опасными промышленными отходами и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, как залог эффективного формирования фундамента будущего низкоуглеродного облика республики», - прокомментировал Андрей Худык.

В свою очередь Андрей Лебедев отметил, что дан старт новому серьезному этапу развития взаимопонимания и перспектив успешного сотрудничества в сфере экологической безопасности при реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов.

«Научно-производственный потенциал госкорпорации, ее опыт и компетенции позволят значительно расширить партнерские отношения по формированию единых научно-исследовательских подходов и общей позиции, основанной на принципах экономики замкнутого цикла, по разработке и обмену инновационными технологическими решениями и созданию кадрового потенциала», - сказал он.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.10.2023
валюта курс
EUR 3.4777
USD 3.2939
RUB 3.3844
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2023
валюта курс +/-
EUR 3.4711 -0.0162
USD 3.2939 -0.0024
RUB 3.3844 -0.0013
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.4750 3.4840
USD 3.2920 3.3020
RUB 3.3600 3.3800
подробнее

Конвертация в банках
на 18.10.2023
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.0540 1.0580
EUR/RUB 103.0000 103.6500
USD/RUB 97.4000 98.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте