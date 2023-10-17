Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси и Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» в рамках Белорусского энергетического и экологического форума (Energy Expo) подписали меморандум о взаимопонимании. Подписи под документом 17 октября 2023 года поставили министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык и директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.

Документ направлен на развитие сотрудничества в области обращения с отходами, переработки и утилизации опасных отходов, проведения экомониторинга, ликвидации накопленного экологического вреда.

«Последовательная реализация государственной экологической политики Республики Беларусь, в том числе в рамках климатической повестки, направлена на сохранение уникальной природной среды для полноценной и разнообразной жизни людей. В этой связи мы рассматриваем дальнейшее развитие взаимовыгодных партнерских отношений с Росатомом по вопросам охраны окружающей среды, в том числе в области обращения с опасными промышленными отходами и ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, как залог эффективного формирования фундамента будущего низкоуглеродного облика республики», - прокомментировал Андрей Худык.

В свою очередь Андрей Лебедев отметил, что дан старт новому серьезному этапу развития взаимопонимания и перспектив успешного сотрудничества в сфере экологической безопасности при реализации высокотехнологичных инвестиционных проектов.

«Научно-производственный потенциал госкорпорации, ее опыт и компетенции позволят значительно расширить партнерские отношения по формированию единых научно-исследовательских подходов и общей позиции, основанной на принципах экономики замкнутого цикла, по разработке и обмену инновационными технологическими решениями и созданию кадрового потенциала», - сказал он.