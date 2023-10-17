Белорусская универсальная товарная биржа (БУТБ) окажет содействие производителям продуктов питания Орловской области Российской Федерации в поиске деловых партнеров за рубежом. Данная работа будет осуществляться в тесном взаимодействии с ассоциацией сельхозтоваропроизводителей, предприятий пищеперерабатывающих производств и торговли «Орловское качество», которая объединяет порядка 30 субъектов малого и среднего предпринимательства региона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, переговоры о сотрудничестве с руководством ассоциации «Орловское качество» состоялись в Орле в рамках реверсной бизнес-миссии белорусских компаний, организованной Центром поддержки экспорта Орловской области.

«Ввиду универсального характера биржевой площадки рассматриваются несколько вариантов ее использования. Прежде всего это классические экспортно-импортные сделки с участием белорусских и орловских компаний, а также транзитная торговля с аккредитованными на бирже резидентами стран Европы и Азии. В ближайшее время планируется составить перечень товарных позиций для реализации на рынках Республики Беларусь и Орловской области с применением механизма биржевых торгов. Ожидается, что туда войдет как готовая продукция, так и пищевое сырье, что позволит комплексно задействовать сбытовые и закупочные возможности биржевой платформы», - рассказали в пресс-службе БУТБ.

Биржевая торговля между Беларусью и Орловской областью развивается с 2020 г. Значительную долю в структуре сделок занимает импорт черного металлопроката и кабельно-проводниковой продукции, а в 2023 г. были заключены первые контракты на поставку в Беларусь импортозамещающих товаров для предприятий энергетической отрасли. На БУТБ рассчитывают, что приход на торги представителей пищевой промышленности Орловской области поспособствует расширению товарной номенклатуры сделок и положительно скажется на динамике биржевого товарооборота с данным регионом РФ. В настоящее время на БУТБ аккредитованы 34 орловские компании.