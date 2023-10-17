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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
МИССИЯ МАГАТЭ ПОСЕТИТ БЕЛАРУСЬ В 2025 ГОДУ
17:20 17.10.2023
Беларусь планирует принять миссию МАГАТЭ по эксплуатационной безопасности в 2025 году. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.
«Приглашение международных экспертов станет очередным подтверждением приверженности нашей страны высоким стандартам безопасности», - сказал он.
Он отметил, что Беларусь на системной основе взаимодействует с ведущими международными организациями по вопросам ядерной и радиационной безопасности, в первую очередь, с МАГАТЭ. Агентство оказывает нашей стране содействие в решении важнейших вопросов по реализации национальной ядерно-энергетической программы и развитию инфраструктуры ядерной энергетики и ядерной безопасности.
Беларусью проведены все ключевые миссии МАГАТЭ, рекомендованные для стран, строящих первую АЭС. По ряду направлений отмечен успешный опыт и положительные практики нашей страны, которые сегодня служат примером для других стран-новичков в атомной энергетике.
Сотрудничество Беларуси с МАГАТЭ будет продолжено. В ближайшее время начнется подготовка к очередной миссии Агентства OSART - по эксплуатационной безопасности. Ожидается, что в ходе ее проведения будет выполнена комплексная оценка безопасности БелАЭС, в том числе по вопросам эксплуатации, технического обслуживания, подготовки и аттестации кадров, радиационной защите, аварийной готовности и реагированию, другим направлениям.
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