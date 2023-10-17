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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ


БЖД УЧАСТВУЕТ В ПЛЕНАРНОМ ЗАСЕДАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА ПО ТРАНСЪЕВРАЗИЙСКИМ ПЕРЕВОЗКАМ


15:59 17.10.2023

Делегация Беларуси во главе с первым заместителем начальника дороги Петром Дулубом участвует в XXXII Пленарном заседании Международного координационного совета по трансъевразийским перевозкам (КСТП), которое проходит 17-18 октября 2023 года в Москве в гибридном формате (часть делегаций принимает участие в мероприятии в формате видеоконференции).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, в ходе заседания его участникам предстоит обсудить развитие трансъевразийских маршрутов, определить приоритетные векторы и точки роста.

В числе вопросов – планы по развитию железных дорог, входящих в международные транспортные коридоры «Восток-Запад» и «Север-Юг», развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры, упрощение таможенных процедур, обеспечение бесперебойной организации железнодорожных и мультимодальных контейнерных перевозок в евро-азиатском сообщении.

Важными темами станут новые цифровые решения в сфере международных перевозок грузов, меры по обеспечению безопасности перевозок грузов в международном сообщении, вопросы «зеленой» повестки КСТП и развитие профессиональных компетенций в сфере логистики и организации перевозок грузов в евро-азиатском сообщении.
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