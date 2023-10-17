|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ГОСКОРПОРАЦИЯ «РОСАТОМ» РАСШИРЯЮТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С РАДИОАКТИВНЫМИ ОТХОДАМИ
14:23 17.10.2023
Беларусь и госкорпорация «Росатом» расширяют взаимодействие в сфере обращения с радиоактивными отходами. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано сегодня в рамках форума Energy Expo между РУП «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» и АО «ТВЭЛ» (единый интегратор российской атомной отрасли по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами).
С белорусской стороны документ подписан директором РУП «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Дмитрием Логвиным, с российской - директором программ по выводу из эксплуатации АО «ТВЭЛ» Эдуардом Никитиным.
Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, Соглашение предполагает сотрудничество сторон в области создания и развития инфраструктуры для захоронения радиоактивных отходов в Беларуси, подготовки персонала для эксплуатации приповерхностного пункта захоронения отходов (ПЗРО), а также по вопросам обеспечения эксплуатации и мониторинга пункта.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 17.10.2023
Курсы в банках
на 17.10.2023
Конвертация в банках
на 17.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте