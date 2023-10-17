Беларусь и госкорпорация «Росатом» расширяют взаимодействие в сфере обращения с радиоактивными отходами. Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписано сегодня в рамках форума Energy Expo между РУП «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» и АО «ТВЭЛ» (единый интегратор российской атомной отрасли по выводу из эксплуатации ядерных объектов и обращению с радиоактивными отходами).

С белорусской стороны документ подписан директором РУП «Белорусская организация по обращению с радиоактивными отходами» Дмитрием Логвиным, с российской - директором программ по выводу из эксплуатации АО «ТВЭЛ» Эдуардом Никитиным.

Как сообщает Telegram-канал Минэнерго, Соглашение предполагает сотрудничество сторон в области создания и развития инфраструктуры для захоронения радиоактивных отходов в Беларуси, подготовки персонала для эксплуатации приповерхностного пункта захоронения отходов (ПЗРО), а также по вопросам обеспечения эксплуатации и мониторинга пункта.