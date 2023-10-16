Белорусские компании будут работать на строительстве фабрики литий-ионных батарей «Росатома» в Калининградской области. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.

Он также раскрыл, как «Росатом» рассматривает участие белорусских партнеров в проекте.

В эти выходные строительство новой гигафабрики аккумуляторов переведено в активную фазу, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.

«Ряд белорусских компаний получил приглашение работать на строительстве, и мы, конечно, видим обязательное участие белорусских автопроизводителей во всем цикле: как производство, так и эксплуатация и утилизация накопителей энергии», – отметил генеральный директор, которого цитирует портал «Евразия. Эксперт».

В «Росатоме» отмечали, что намерены развивать сотрудничество с Беларусью и после завершения проекта БелАЭС. Интеграция в различных отраслях экономики продемонстрировала востребованность специалистов из Беларуси в России, а российских специалистов – в Беларуси.

Ранее в компании заявили, что в 2024 г. смогут поставить в Беларусь оборудование для лечения рака. При участии российской госкорпорации в республике также построят четыре новых медицинских объекта. В мае Лихачев рассказал о совместных с Беларусью проектах, связанных с композитами, 3D-печатью, накопителями энергии.