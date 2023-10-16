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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
КОМПАНИИ БЕЛАРУСИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ АККУМУЛЯТОРНОЙ ФАБРИКИ «РОСАТОМА»
11:15 17.10.2023
Белорусские компании будут работать на строительстве фабрики литий-ионных батарей «Росатома» в Калининградской области. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев на встрече с премьер-министром Беларуси Романом Головченко.
Он также раскрыл, как «Росатом» рассматривает участие белорусских партнеров в проекте.
В эти выходные строительство новой гигафабрики аккумуляторов переведено в активную фазу, заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев.
«Ряд белорусских компаний получил приглашение работать на строительстве, и мы, конечно, видим обязательное участие белорусских автопроизводителей во всем цикле: как производство, так и эксплуатация и утилизация накопителей энергии», – отметил генеральный директор, которого цитирует портал «Евразия. Эксперт».
В «Росатоме» отмечали, что намерены развивать сотрудничество с Беларусью и после завершения проекта БелАЭС. Интеграция в различных отраслях экономики продемонстрировала востребованность специалистов из Беларуси в России, а российских специалистов – в Беларуси.
Ранее в компании заявили, что в 2024 г. смогут поставить в Беларусь оборудование для лечения рака. При участии российской госкорпорации в республике также построят четыре новых медицинских объекта. В мае Лихачев рассказал о совместных с Беларусью проектах, связанных с композитами, 3D-печатью, накопителями энергии.
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