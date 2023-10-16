|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ДЕЛЕГАЦИЯ КГК БЕЛАРУСИ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ТРЕТЬЕМ ФОРУМЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА «ПОЯС И ПУТЬ» В ПЕКИНЕ
10:05 17.10.2023
Делегация Комитета госконтроля во главе с председателем контрольного ведомства Василием Герасимовым примет участие в мероприятиях третьего Форума международного сотрудничества «Пояс и путь», который пройдет 17-18 октября 2023 года в Пекине (КНР).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, Василий Герасимов выступит в рамках I пленарной сессии «Чистый шелковый путь: Прогресс и Вклад» тематического форума «Чистый Шелковый Путь».
Кроме того, в рамках визита запланированы встречи председателя Комитета госконтроля с членом постоянного Комитета Центральной комиссии по проверке дисциплины ЦК КПК, членом Государственного комитета контроля КНР Чжао Шиюном и генеральным аудитором Государственного контрольно-ревизионного управления КНР Хоу Каем.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.10.2023
Курсы в банках
на 17.10.2023
Конвертация в банках
на 17.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте