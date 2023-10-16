Делегация Комитета госконтроля во главе с председателем контрольного ведомства Василием Герасимовым примет участие в мероприятиях третьего Форума международного сотрудничества «Пояс и путь», который пройдет 17-18 октября 2023 года в Пекине (КНР).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в КГК, Василий Герасимов выступит в рамках I пленарной сессии «Чистый шелковый путь: Прогресс и Вклад» тематического форума «Чистый Шелковый Путь».

Кроме того, в рамках визита запланированы встречи председателя Комитета госконтроля с членом постоянного Комитета Центральной комиссии по проверке дисциплины ЦК КПК, членом Государственного комитета контроля КНР Чжао Шиюном и генеральным аудитором Государственного контрольно-ревизионного управления КНР Хоу Каем.