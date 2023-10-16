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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И ВЕНЕСУЭЛА ОБСУЖДАЮТ ОТКРЫТИЕ ПРЯМОГО АВИАРЕЙСА МЕЖДУ МИНСКОМ И КАРАКАСОМ
09:05 17.10.2023
Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник и министр иностранных дел Венесуэлы Иван Хиль Пинто 16 октября 2023 г. обсудили на встрече в Минске наращивание торгово-экономического потенциала.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МИД, в частности, акцент был сделан на возобновлении работы в Венесуэле совместных сборочных производств белорусской тракторной и автомобильной техники, увеличении взаимного товарооборота, проработке вопроса открытия прямого авиарейса между Минском и Каракасом.
Эти и иные темы взаимного интереса будут вынесены на заседание белорусско-венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое стороны запланировали к проведению в ноябре этого года в Минске.
По итогам встречи состоялось подписание совместного заявления, в котором главы внешнеполитических ведомств Беларуси и Венесуэлы подтвердили прочность двусторонних отношений и стратегического партнерства между двумя странами.
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