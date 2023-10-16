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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
СЭЗ «МИНСК» И ИРАНСКАЯ СЭЗ MAKU ПОДПИСАЛИ МЕМОРАНДУМ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
17:55 16.10.2023
СЭЗ «Минск» и СЭЗ Maku Исламской Республики Иран подписали меморандум о сотрудничестве. Подписание состоялось в рамках делового визита белорусской делегации в Тегеран, организованного Минским отделением БелТПП при поддержке посольства Беларуси в Иране.
Как сообщает сайт СЭЗ «Минск», документ направлен на расширение двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества, в том числе участие в совместных проектах, деловых мероприятиях, торговых и инвестиционных миссиях.
В ходе бизнес-форума «Иран-Беларусь» 16 октября первый заместитель главы администрации СЭЗ «Минск» Сергей Бубенько представил иранским компаниям инвестиционный потенциал свободной экономической зоны и направления для развития сотрудничества между белорусскими и иранскими предприятиями.
Кроме того, в рамках программы мероприятий белорусская делегация посетила СЭЗ Maku. В ходе B2B-переговоров с деловыми кругами стороны обсудили возможности кооперации и расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран.
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