СЭЗ «Минск» и СЭЗ Maku Исламской Республики Иран подписали меморандум о сотрудничестве. Подписание состоялось в рамках делового визита белорусской делегации в Тегеран, организованного Минским отделением БелТПП при поддержке посольства Беларуси в Иране.

Как сообщает сайт СЭЗ «Минск», документ направлен на расширение двустороннего торгового и инвестиционного сотрудничества, в том числе участие в совместных проектах, деловых мероприятиях, торговых и инвестиционных миссиях.

В ходе бизнес-форума «Иран-Беларусь» 16 октября первый заместитель главы администрации СЭЗ «Минск» Сергей Бубенько представил иранским компаниям инвестиционный потенциал свободной экономической зоны и направления для развития сотрудничества между белорусскими и иранскими предприятиями.

Кроме того, в рамках программы мероприятий белорусская делегация посетила СЭЗ Maku. В ходе B2B-переговоров с деловыми кругами стороны обсудили возможности кооперации и расширения торгово-экономического сотрудничества двух стран.