|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|16.10.2023
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: finans@ecopress.by
|
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ СЭЗ «ГРОДНОИНВЕСТ» ПРЕДСТАВИЛИ НА БИЗНЕС-ФОРУМЕ В ЧЕЛЯБИНСКЕ
14:38 16.10.2023
Заместитель главы администрации СЭЗ «Гродноинвест» Ольга Свентицкая приняла участие в бизнес-форуме, который состоялся 12 октября 2023 г. в.
Как сообщает сайт СЭЗ, она представила инвестиционные возможности Гродненской области и СЭЗ «Гродноинвест», включая налоговые, таможенные преференции, наличие развитой инженерной и транспортной инфраструктуры, комплексную поддержку администрации СЭЗ. Особое внимание было уделено старту строительства индустриального парка «Гродно», уникального для областных центров проекта по возведению многопрофильных промышленных объектов в комплексе с необходимой для запуска производства инфраструктурой.
В рамках мероприятия проведены В2В-переговоры по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории СЭЗ, развития кооперационных связей и наращивания двустороннего товарооборота.
В январе-июне 2023 г. товарооборот СЭЗ «Гродноинвест» с Российской Федерацией превысил $600 млн, большую часть которого составил белорусский экспорт. В Челябинскую область за этот период резиденты СЭЗ экспортировали продукции на $6,9 млн, что в 1,3 раза больше по сравнению с показателем прошлого года. Основу экспорта составили автомобильные компоненты, бумага и картон, реагенты, салфетки влажные и другая продукция. Всего на территории СЭЗ действуют 9 резидентов с российским капиталом, в числе который деревообрабатывающие компании, зарегистрированные в 2022 году: ООО «Баринпак» и ООО «Кронес-Гродно».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.10.2023
Итоги торгов на БВФБ
на 16.10.2023
Курсы в банках
на 16.10.2023
Конвертация в банках
на 16.10.2023
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2023, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте