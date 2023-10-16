Заместитель главы администрации СЭЗ «Гродноинвест» Ольга Свентицкая приняла участие в бизнес-форуме, который состоялся 12 октября 2023 г. в.

Как сообщает сайт СЭЗ, она представила инвестиционные возможности Гродненской области и СЭЗ «Гродноинвест», включая налоговые, таможенные преференции, наличие развитой инженерной и транспортной инфраструктуры, комплексную поддержку администрации СЭЗ. Особое внимание было уделено старту строительства индустриального парка «Гродно», уникального для областных центров проекта по возведению многопрофильных промышленных объектов в комплексе с необходимой для запуска производства инфраструктурой.

В рамках мероприятия проведены В2В-переговоры по вопросам реализации инвестиционных проектов на территории СЭЗ, развития кооперационных связей и наращивания двустороннего товарооборота.

В январе-июне 2023 г. товарооборот СЭЗ «Гродноинвест» с Российской Федерацией превысил $600 млн, большую часть которого составил белорусский экспорт. В Челябинскую область за этот период резиденты СЭЗ экспортировали продукции на $6,9 млн, что в 1,3 раза больше по сравнению с показателем прошлого года. Основу экспорта составили автомобильные компоненты, бумага и картон, реагенты, салфетки влажные и другая продукция. Всего на территории СЭЗ действуют 9 резидентов с российским капиталом, в числе который деревообрабатывающие компании, зарегистрированные в 2022 году: ООО «Баринпак» и ООО «Кронес-Гродно».