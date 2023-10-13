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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ПРЕДПРИЯТИЯ СЭЗ "ГОМЕЛЬ-РАТОН" ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РАСШИРЕНИИ ПАРТНЕРСТВА С БРЯНСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
12:19 16.10.2023
Предприятия свободной экономической свободной экономической зоны "Гомель-Ратон" заинтересованы в расширении партнерства с Российской Федерацией в целом и Брянской областью в частности. Об этом заявила глава администрации СЭЗ Антонина Ежова в рамках бизнес-форума "Брянск - Гомель".
Глава администрации отметила: из 65 предприятий СЭЗ - 10 с российским капиталом. "За последний год экспорт в Россию от всей выручки, от всех отгрузок составляет 75%. Россия - наш главный партнер. У нас одинаковый менталитет, схожие законодательства", - отметила глава администрации СЭЗ.
"Наши предприятия нацелены на сотрудничество с Российской Федерацией. И по импортозамещению, и по реализации новых проектов", - добавила она.
Говоря о партнерстве с Брянской областью, Антонина Ежова отметила, что оба региона поставляют друг другу свою продукцию: "Мы налаживаем еще более тесные отношения".
Форум поспособствует созданию совместных предприятий на территории свободной экономической зоны и дальнейшее развитие отношений.
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