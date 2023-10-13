Предприятия свободной экономической свободной экономической зоны "Гомель-Ратон" заинтересованы в расширении партнерства с Российской Федерацией в целом и Брянской областью в частности. Об этом заявила глава администрации СЭЗ Антонина Ежова в рамках бизнес-форума "Брянск - Гомель".

Глава администрации отметила: из 65 предприятий СЭЗ - 10 с российским капиталом. "За последний год экспорт в Россию от всей выручки, от всех отгрузок составляет 75%. Россия - наш главный партнер. У нас одинаковый менталитет, схожие законодательства", - отметила глава администрации СЭЗ.

"Наши предприятия нацелены на сотрудничество с Российской Федерацией. И по импортозамещению, и по реализации новых проектов", - добавила она.

Говоря о партнерстве с Брянской областью, Антонина Ежова отметила, что оба региона поставляют друг другу свою продукцию: "Мы налаживаем еще более тесные отношения".

Форум поспособствует созданию совместных предприятий на территории свободной экономической зоны и дальнейшее развитие отношений.