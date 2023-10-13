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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ОКОЛО 740 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ЕС ПОСЕТИЛИ БЕЛАРУСЬ ЗА ПОЛТОРА ГОДА БЕЗВИЗА
10:56 16.10.2023
За полтора года безвиза около 740 тысяч жителей ЕС посетили Беларусь. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.
«С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 737 952 иностранца: 462 816 граждан Литвы, 168 866 граждан и 51 699 неграждан Латвии, а также 54 571 гражданин Польши», - говорится в сообщении.
С 1 января правом безвизового въезда воспользовались 352 966 жителей соседних с Беларусью стран Евросоюза: 214 553 гражданина Литвы, 80 732 гражданина и 24 820 неграждан Латвии, а также 32 861 гражданин Польши.
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