За полтора года безвиза около 740 тысяч жителей ЕС посетили Беларусь. Об этом сообщает Госпогранкомитет Беларуси.

«С начала действия безвизового режима в Беларусь проследовало 737 952 иностранца: 462 816 граждан Литвы, 168 866 граждан и 51 699 неграждан Латвии, а также 54 571 гражданин Польши», - говорится в сообщении.

С 1 января правом безвизового въезда воспользовались 352 966 жителей соседних с Беларусью стран Евросоюза: 214 553 гражданина Литвы, 80 732 гражданина и 24 820 неграждан Латвии, а также 32 861 гражданин Польши.