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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
УЗБЕКИСТАН УТВЕРДИЛ МЕМОРАНДУМ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ БЕЛАРУСИ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ШОС
10:09 16.10.2023
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым утвержден меморандум об обязательствах Беларуси для получения статуса государства-члена в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
«Утвердить меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества», – говорится в постановлении.
Внешнеполитическому ведомству республики поручается направить в секретариат ШОС уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого меморандума.
Лидеры стран ШОС подписали меморандум об обязательствах Беларуси по присоединению к объединению 4 июля в ходе 23-го саммита ШОС под председательством Нью-Дели.
С 2010 года Беларусь является партнером по диалогу ШОС, а с 2015-го имеет статус наблюдателя при организации. Процедура приема республики в ШОС запущена на состоявшемся в середине сентября 2022 года в Самарканде саммите организации.
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