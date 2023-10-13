МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

УЗБЕКИСТАН УТВЕРДИЛ МЕМОРАНДУМ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ БЕЛАРУСИ ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ШОС

10:09 16.10.2023 Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым утвержден меморандум об обязательствах Беларуси для получения статуса государства-члена в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). «Утвердить меморандум об обязательствах Республики Беларусь в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества», – говорится в постановлении. Внешнеполитическому ведомству республики поручается направить в секретариат ШОС уведомление о выполнении Узбекистаном внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу этого меморандума. Лидеры стран ШОС подписали меморандум об обязательствах Беларуси по присоединению к объединению 4 июля в ходе 23-го саммита ШОС под председательством Нью-Дели. С 2010 года Беларусь является партнером по диалогу ШОС, а с 2015-го имеет статус наблюдателя при организации. Процедура приема республики в ШОС запущена на состоявшемся в середине сентября 2022 года в Самарканде саммите организации.