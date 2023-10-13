МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ

ГОМЕЛЬСКАЯ И БРЯНСКАЯ ОБЛАСТИ МОГУТ СОЗДАТЬ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ПРОМЫШЛЕННОМ ТУРИЗМЕ

09:12 16.10.2023 Гомельская и Брянская области могут создать совместные проекты в промышленном туризме. Как сообщает Telegram-канал "Гомельщина официально", о перспективах сотрудничества туристических отраслей регионов шла речь на бизнес-форуме "Брянск-Гомель" Начальник управления спорта и туризма Павел Старосветский отметил: в регионе уделяют особое внимание развитию промышленного туризма. "Готовы принимать организованные группы "Гомсельмаш", "Спартак", Туровский молочный комбинат, Добрушский фарфоровый завод, "Кристалл" и другие. Уверен, большая перспектива у данного вида туризма", - сказал он. Павел Старосветский отметил перспективу создания совместных с Брянской областью проектов по промышленному туризму: Гомсельмаш имеет в Брянске свой филиал". Президент союза "ТПП Брянской области" Антонина Катянина назвала промышленный туризм в числе основных направлений. "Он дает возможность специалистам увидеть технический потенциал предприятий, а школьникам - побывать на крупных предприятиях и определить свою профессиональную ориентацию", - сделала акцент президент союза.