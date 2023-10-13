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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
ГОМЕЛЬСКАЯ И БРЯНСКАЯ ОБЛАСТИ МОГУТ СОЗДАТЬ СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ В ПРОМЫШЛЕННОМ ТУРИЗМЕ
09:12 16.10.2023
Гомельская и Брянская области могут создать совместные проекты в промышленном туризме.
Как сообщает Telegram-канал "Гомельщина официально", о перспективах сотрудничества туристических отраслей регионов шла речь на бизнес-форуме "Брянск-Гомель"
Начальник управления спорта и туризма Павел Старосветский отметил: в регионе уделяют особое внимание развитию промышленного туризма.
"Готовы принимать организованные группы "Гомсельмаш", "Спартак", Туровский молочный комбинат, Добрушский фарфоровый завод, "Кристалл" и другие. Уверен, большая перспектива у данного вида туризма", - сказал он.
Павел Старосветский отметил перспективу создания совместных с Брянской областью проектов по промышленному туризму: Гомсельмаш имеет в Брянске свой филиал".
Президент союза "ТПП Брянской области" Антонина Катянина назвала промышленный туризм в числе основных направлений.
"Он дает возможность специалистам увидеть технический потенциал предприятий, а школьникам - побывать на крупных предприятиях и определить свою профессиональную ориентацию", - сделала акцент президент союза.
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