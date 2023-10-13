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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
В МИНСЕЛЬХОЗПРОДЕ БЕЛАРУСИ ОБСУДИЛИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ АПК С УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ
17:54 13.10.2023
В Минсельхозпроде Беларуси 13 октября прошла встреча по вопросам взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса с Ульяновской областью Российской Федерации.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, у белорусской стороны имеются предложения по сотрудничеству в части проектного обеспечения строительства молочно-товарных ферм в Ульяновской области и комплектованием их необходимым оборудованием, а также по поставкам ветеринарных препаратов, аминокислот, комбикормов и премиксов.
Кроме того, имеется возможность сотрудничества в области аграрного образования.
На встрече присутствовали представители торговой сети «Гулливер» Ульяновской области. В результате достигнуты договоренности по отработке вопроса увеличения белорусского продовольствия в данную сеть.
«Направлений развития двустороннего сотрудничества достаточно, нам необходимо по возможности сегодня определиться по взаимовыгодным, перспективным направлениям взаимодействия и постоянно двигаться к их практической реализации», отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош.
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