В Минсельхозпроде Беларуси 13 октября прошла встреча по вопросам взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса с Ульяновской областью Российской Федерации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, у белорусской стороны имеются предложения по сотрудничеству в части проектного обеспечения строительства молочно-товарных ферм в Ульяновской области и комплектованием их необходимым оборудованием, а также по поставкам ветеринарных препаратов, аминокислот, комбикормов и премиксов.

Кроме того, имеется возможность сотрудничества в области аграрного образования.

На встрече присутствовали представители торговой сети «Гулливер» Ульяновской области. В результате достигнуты договоренности по отработке вопроса увеличения белорусского продовольствия в данную сеть.

«Направлений развития двустороннего сотрудничества достаточно, нам необходимо по возможности сегодня определиться по взаимовыгодным, перспективным направлениям взаимодействия и постоянно двигаться к их практической реализации», отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Сергей Бартош.