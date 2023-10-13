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МЕЖДУНАРОДНЫЕ СВЯЗИ
БЕЛАРУСЬ И РОССИЯ ДОГОВОРИЛИСЬ О ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ "В ИНТЕРЕСАХ ТРЕТЬИХ СТРАН"
16:28 13.10.2023
Беларусь и Россия договорились о военно-техническом сотрудничестве "в интересах третьих стран". Об этом сообщает Telegram-канал Госкомвоенпрома Беларуси.
Согласно информации, на состоявшемся 23-м заседании белорусско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству руководители белорусской и российской частей комиссии - председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус и директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрия Шугаева - обсудили вопросы текущего взаимодействия и определили перспективные проекты сотрудничества в военно-технической сфере на ближайшую перспективу.
По итогам работы председатели национальных частей белорусско-российской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству подписали итоговый протокол совместного заседания, два контракта и дорожную карту по реализации проектов в военно-технической сфере в интересах третьих стран.
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